Neuer Trailer zu Stranger of Sword City Revisited

Experience hat den zweiten Trailer zu Stranger of Sword City Revisited in englischer Sprache veröffentlicht und präsentiert euch die Neuerungen, die sich nicht in der originalen Version befinden.

In Nordamerika soll die überarbeitete Fassung des Originals am 28. Februar digital für PlayStation Vita erscheinen. An diesem Tag soll ebenfalls eine Demo in den nordamerikanischen PlayStation Store gelangen, die euch acht Stunden aus dem Dungeon Crawler präsentiert. Der erreichte Spielstand kann später auf die Vollversion übertragen werden.

Die überarbeitete Version bietet neue Klassen, weitere Gegenstände, einen zusätzlichen Dungeon, Events, sowie ein überarbeitetes Kampfsystem.

via Gematsu