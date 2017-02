By

Das neunte Charaktervideo zu Exile Election präsentiert euch die Figur Issei Ninchouji. Er ist ein junger Mann, der in einem Restaurant arbeitet. Er benimmt sich sehr sozial und gehört zu den älteren Leuten aus der Gruppe mit seinen 25 Jahren. In Japan erscheint der Titel am 27. April für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu