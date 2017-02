By

Nippon Ichi Software präsentiert das zweite Video aus der Vorstellung der Hauptfiguren, die in Exile Election eine Rolle spielen. Heute ist Hakushuu Isumi an der Reihe. Er ist der Nachbar von Aasha und Kaasha. Einst war er ihr Hauslehrer und bewundert seine beiden Schülerinnen immer noch. Hakushuu ist sehr kränklich und in einer Pillendose befindet sich seine Medikation.

In Japan erscheint das Videospiel am 27. April für PlayStation 4 und PlayStation Vita.