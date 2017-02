Street Fighter V: Ein Wiedersehen mit Kolin

Capcom verkündete vor kurzem, dass Street Fighter V mit Kolin ein weiterer weiblicher Kämpfer hinzugefügt wird. Kolin, erstmals in Street Fighter III zu sehen, soll am 28. Februar dem Spiel hinzugefügt werden.

All jene, die nicht allzu tief in der Street-Fighter-Lore stecken, werden von Capcom abgeholt: Kolin tritt in Street Fighter V erstmals als spielbarer Charakter auf. Während den Geschehnissen in Street Fighter III arbeitete Kolin für Gill und eliminierte all jene die es wagten, sich ihm in den Weg zu stellen. Oberstes Ziel damals war es, die Prophezeiung von Miraha zu erfüllen. Kolin bedient sich im Kampf an „Systema“, einer russischen Kampfkunst und nutzt die Dynamik des Gegners gegen ihn.

via Gematsu