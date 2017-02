Nintendo hat heute einen Erweiterungspass, also einen Season-Pass, zu Zelda: Breath of the Wild angekündigt. Noch vor dem Release des Spiels verspricht Nintendo „zusätzliche Abenteuer in den Weiten von Hyrule“. Den Erweiterungspass kündigt Eiji Aonuma in einem neuen Video an, das ihr ganz unten seht. Zudem haben wir alle Details zum Erweiterungspass im Originallaut der Pressemeldung von Nintendo für euch:

Es ist eines der umfangreichsten Spiele, die Nintendo je entwickelt hat: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das am 3. März gleichzeitig für die neue Konsole Nintendo Switch und für Wii U erscheint. Im Spiel unternehmen die Nintendo-Fans zunächst eine abenteuerliche Entdeckungsreise. Unzählige Stunden können sie in das Fantasy-Reich Hyrule eintauchen, um es auf eigene Faust zu erkunden und ihm allerlei Geheimnisse zu entlocken. Aber damit nicht genug: Die riesige Welt von Hyrule bietet zahllose Anknüpfungspunkte für weitere, aufregende Abenteuer. Darum wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild der erste Haupttitel der Serie sein, für den die Fans zusätzliche Inhalte herunterladen können.

Sobald das Spiel erschienen ist, können Spieler einen Erweiterungspass für 19,99 Euro erwerben. Er bietet ihnen im Laufe des Jahres Zugang zu zwei neuen Download-Paketen. Aber bereits direkt nach Kauf des Erweiterungspasses erscheinen drei neue Schatzkisten in der Spielregion des Großen Plateaus. Eine davon enthält ein T-Shirt mit Nintendo Switch-Logo. Serienheld Link kann es auf all seinen Abenteuern tragen und hat damit ein besonderes Outfit, das exklusiv den Nutzern eines Erweiterungspasses zur Verfügung steht. Die anderen beiden Schatztruhen werden wiederum nützliche Gegenstände enthalten.

Das Erscheinen des ersten Pakets mit zusätzlichem Inhalt ist für diesen Sommer geplant. Es bietet eine neue Prüfungsschrein-Herausforderung, die Möglichkeit, das Hauptspiel auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen sowie eine zusätzliche Funktionen für die spielinterne Umgebungskarte. Das zweite Paket wird noch diesen Winter zum Download bereitstehen und einen zusätzlichen Dungeon sowie eine neue Geschichte bereithalten. Der Erweiterungspass wird sowohl für die Nintendo Switch- als auch für die Wii U-Version des Spiels angeboten. Die beiden Download-Pakete können nicht separat erworben werden.

„Die Welt von Hyrule, die wir für The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschaffen haben, ist dermaßen groß und dynamisch, dass wir den Spielern noch mehr Erlebnisse darin bieten wollten“, sagt Eiji Aonuma, der langjährige Produzent der Kultserie. „Wir hoffen, dass unsere Fans diesen Titel mit dem Erweiterungspass noch länger spielen, noch mehr darin entdecken und noch mehr Freude daran haben werden.“

Die neuesten Informationen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt es auf der offiziellen Nintendo-Website. Das Spiel für Nintendo Switch und Wii U wird ab 3. März sowohl im Handel als auch im Nintendo eShop erhältlich sein. Da heißt es Augen und Ohren offen halten, wenn die Wildnis von Hyrule ruft.