Noctis und Kefka im neuen Itadaki Street

Im September 2016 kündigte Square Enix bei der Tokyo Game Show einen neuen Teil der langen Itadaki-Street-Reihe an. Die Serie wurde einst von Dragon-Quest-Erfinder Yuji Horii aus der Taufe gehoben. In Japan hat die Serie schon eine lange Geschichte, hierzulande war sie spätestens seit 2011 bekannt. Dann nämlich erschien der erste Teil der Serie als Fortune Street (Straße des Glücks) auch im Westen.

Die Itadaki Street Serie ist spielerisch eine Mischung aus Monopoly und Mario Party. Für Aufsehen sorgt es immer wieder mit seinen Gast-Charakteren. So waren u. a. schon Balthier, Mario und Luigi, Lightning, Cloud oder Angelo und Jessica aus Dragon Quest VII mit von der „Party“. 2011 bot Straße des Glücks Charaktere aus Dragon Quest VIII und aus dem Nintendo-Universum, darunter Bowser, Mario, Angelo und Bianca.

Zur Feier des 30. Geburtstags von Final Fantasy und Dragon Quest wird in diesem Jahr Itadaki Street: Dragon Quest and Final Fantasy 30th Anniversary für PlayStation 4 und PS Vita in Japan erscheinen. Mit dabei sind diesmal Noctis Lucis Caelum aus Final Fantasy XV und Kefka Palazzo aus Final Fantasy VI. Einige weitere Charaktere wird Square Enix wohl noch in Zukunft vorstellen.