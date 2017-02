Nintendo Switch: Nintendo nennt Preis für Online-Service

By

Gegenüber der Nikkei hat sich Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima erstmals zum Kostenpunkt für den Online-Dienst von Nintendo Switch geäußert. Der Online-Service von Nintendo Switch wird, das war bereits bekannt, monatlich Geld kosten. Bis zum Herbst sollen Fans ihn kostenlos nutzen können, danach tritt ein Modell in Kraft, das PlayStation Plus ähnelt, aber dessen „Entschädigungen“ dem Vernehmen nach längst nicht so attraktiv sind. Versprochen ist als Gegenleistung der kostenlose Download eines NES- oder SNES-Klassikers, der dann aber nur exakt einen Monat kostenlos spielbar ist.

Das sorgte für viel Wirbel, obwohl der Preis für den Online-Dienst bisher nicht bekannt war. Tatsumi Kimishima bezifferte diesen nun gegenüber der Nikkei auf 2.000 bis 3.000 Yen pro Jahr. Umgerechnet also zwischen 16 und 24 Euro. Das ist immerhin deutlich günstiger als beispielsweise PlayStation Plus. Ob sich der Wirbel nun legt?

via Serkan Toto