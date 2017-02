Neues Gameplay-Material zu Gundam Versus

Beim „Gundam Festival“ Livestream hat Bandai Namco neue Details zu Gundam Versus veröffentlicht, das sich derzeit kurz vor seinem Start in die Closed Beta befindet. Diese beginnt am 10. März mit der ersten von drei Phasen. In der Closed Beta können Fans insgesamt 38 Gundam-Units spielen, aber jeweils nur 20 pro Phase. Im finalen Spiel wird es über 90 Units geben! Zuletzt stellte die Famitsu mit Jesta und Gundam Throne Zwei neue Gundam vor.

In der Closed Beta gibt es zudem vier Spielmodi. In Ultimate Battle optimiert ihr euren Mecha und wehrt die Gegner ab, die nach und nach auftauchen. In Trial Battle kämpft ihr gegen den Computer und versucht die Level schnell zu beenden. Es gibt verschiedene Routen, die nach und nach mit DLC auch noch vergrößert werden sollen. In Free Battle kämpft ihr im Einzelspielermodus unter Voraussetzungen und Einstellungen, die ihr selbst festlegen könnt. Player Match ist ein Mehrspielermodus für bis zu 18 Spieler, die in 2-vs-2-Battles antreten.

Es gibt bisher keinen Releasetermin für Gundam Versus, aber fest steht bereits, dass es eine englischsprachige Version in Asien geben wird. Neues Gameplay-Material seht ihr in der Aufzeichnung des genannten Streams. Dabei seht ihr auch die verschiedenen Spielmodi.

via Gematsu