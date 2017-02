Neuerscheinungen im Monat Februar 2017

Fehlt euch gelegentlich die Übersicht zum Erscheinungstermin neuer Spiele im ganzen Wirbel um neue Ankündigungen, Verschiebungen und Dementierungen? Kein Problem, denn mit unserer Reihe “Neuerscheinungen” bekommt ihr zu jedem Monatsbeginn die Neuerscheinungen jenen Monats auf dem Silbertablett serviert.

Fans von traditionellen Kämpfen gegen große Armeen kommen in diesem Monat auf ihre Kosten. Direkt am 1. Februar erlebt die populäre Musou-Action einen kleinen Genrebruch mit Dynasty Warriors: Godseekers (PS4, PS Vita), das stark auf Strategie setzt. Am 2. Februar wird Fire Emblem richtig mobil, denn Fire Emblem Heroes (Android, iOS) bringt die Reihe auf Mobilgeräte. Gleich danach werden am 3. Februar Wollfreunde in Poochy & Yoshi’s Woolly World (3DS) in ein buntes Abenteuer entführt.

Kämpft euch als blonder Samurai ab dem 9. Februar in Nioh (PS4) durch Dämonenhorden. Am 17. Februar sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt in Dragon Ball Fusions (3DS) und am 24. Februar könnt ihr mit den Charakteren aus Berserk in Berserk and the Band of the Hawk (PS4, PS Vita, PC) in Schlachten gegen Horden über Horden ziehen.

Was sind eure Must-Haves im Februar?

Nachfolgend findet ihr noch einmal sämtliche Neuerscheinungen im Überblick!