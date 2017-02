Auf der offiziellen Website zum Spiel hat Nintendo einen neuen Trailer zu Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Das Video trägt den Titel „Guard. In This Destiny.“ und bietet bis auf wenige Effekte keine musikalische Untermalung. Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März für Nintendo Switch und Nintendo Wii U.

via Gematsu