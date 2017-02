Neuer Trailer zu Atelier Firis zeigt das Kampfsystem

Koei Tecmo hat einige neue Details zum Kampfsystem von Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey veröffentlicht und einen dazu passenden neuen Trailer veröffentlicht. Firis Weg führt durch etliche unerforschte Regionen voller Überraschungen. Auch Gefahren lauern dort und die junge Heldin kommt um den ein oder anderen Kampf gemeinsam mit ihren Freunden nicht herum.

Während der Gefechte greift jedes Mitglied der Gruppe auf einzigartige Angriffe und hilfreiche Gegenstände zurück. Des Weiteren stehen jedem Kämpfer mächtige Spezialattacken zur Verfügung. Geht die Gruppe überlegt vor, kann sie ihre Kräfte kombinieren und so Gegner schneller ausschalten. Angriffe zu verketten füllt zusätzlich das Linkage Gauge, das weitere, kraftvolle Chain Burst-Angriffe ermöglicht. Dabei vereinen die Helden ihre Bewegungen perfekt, um eine unvorstellbare Zerstörungswut auf ihre Feinde zu entfesseln. Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey erlaubt zudem erstmalig die Verwendung von Sub-Weapons. Jeder Charakter führt bis zu zwei unterschiedliche Zweitwaffen, die sich alle durch einzigartige Fähigkeiten und Schadensarten auszeichnen.

Atelier Firis erscheint am 10. März hierzulande für PlayStation 4 und PS Vita.