Netflix kündigt Serie zu Castlevania an

Netflix wird eine Castlevania-Serie veröffentlichen. Das bestätigte man bei einem Event, auf dem Netflux das kommende Programm vorstellte. In der anschließenden US-Pressemeldung heißt es kurz und knapp: „Castlevania Season 1, Part 1 Coming to Netflix in 2017“.

Mehr ist bisher nicht bekannt. Angeblich handelt es sich aber um das Projekt, an dem Frederator Networks (Adventure Time) und Producer Adi Shankar arbeiten. In einem Podcast sagte Fred Seibert von Frederator Networks schon im letzten Jahr, dass man an einem unangekündigten Videospielprojekt arbeitet.

via Eurogamer