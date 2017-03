Musou Stars zeigt exklusive „Transformation Costumes“

By

In Koei Tecmos neuem Trailer zu Musou Stars bekommen wir die sogenannten „Transformation Costumes“ zu Gesicht, die exklusiv im Einzelhandel oder durch Erstauflagen erhältlich sind. Bei diesen Outfits handelt es sich eigentlich nicht um neue Kostüme. Vielmehr tauschen die Protagonisten ihre Garderobe untereinander.

Im Video sehen wir zum Beispiel Yukimura Sanada als Ryu Hayabusa gekleidet und Millenia in den Klamotten von Plachta. Davon könnt ihr euch unten im Video ein genaueres Bild machen. Erscheinen soll das Spiel am 30. März in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu