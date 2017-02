Heiratskandidatinnen in Story of Seasons: Trio of Towns

XSEED hat ein neues Video veröffentlicht, das die weiblichen Heiratskandidaten aus Story of Seasons: Trio of Towns zeigt. Der Protagonist hat dabei die Wahl zwischen Lisette, Kasumi, Komari, Iluka und Siluka.

Die gesprächige Lisette ist ein Bücherwurm und leitet zudem den Blumenladen der Familie in Westown. Dabei steckt sie in jedes Bouquet viel Liebe und Sorgfalt, außerdem bekommt ihr bei Lisette auch Pflanzensamen. Kasumi hingegen genießt die Einsamkeit. Sie lehrt in Tsuyukusa und kann nebenbei Süßigkeiten nicht ausstehen.

Komari stammt ebenfalls aus Tsuyukusa und ist eher der lockere Typ. Sie beschwert sich gerne darüber, dass sie im Teehaus ihres Vaters arbeiten muss. Dann gibt es noch die eineiigen Zwillinge Iluka und Siluka, die beide im Strand-Kaffee Carosello arbeiten. Iluka, die das Wetter vorhersehen kann, ist streng und hält Siluka oft eine Standpauke, wenn sie während der Arbeit wegdöst. Siluka hat auch eine besondere Fähigkeit, denn sie kann Auren sehen.

Story of Seasons: Trio of Towns erscheint am 28. Februar in Nordamerika für Nintendo 3DS. Einen europäischen Release-Termin gibt es noch nicht. Unten könnt ihr das Video zu den Junggesellinnen im Spiel begutachten.

via Gematsu