Eine Stunde Gameplay zu Zelda: Breath of the Wild

Nintendo zeigte bei der Tokaichi 2017 eine einstündige Gameplay-Show zu einem der vermutlich meistersehnten Videospielen des Jahres. Der Livestream zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde ursprünglich auf Nico Nico übertragen und verfügt leider nicht über die höchste Bildqualität. Gespielt wurde auf Nintendo Switch!

Das Video vermittelt ein gutes Gefühl für das Gameplay und zeigt neben der offenen Spielwelt auch zahlreiche Kämpfe. Außerdem werden die Einflüsse der Wetterbedingungen gezeigt und wie gegen diese angekommen werden kann. Nennenswerte Spoiler gibt es im Vergleich zu vergangenen Gameplay-Videos keine.

Genug der Worte. Die Zeit bis zum 3. März lässt sich also mit einer weiteren Stunde bewegter Bilder überbrücken. Dann erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild hierzulande für Nintendo Switch und Wii U.

via DualShockers