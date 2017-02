Ein Blick auf die Maschinen aus Horizon Zero Dawn

Die Welt von Horizon Zero Dawn wird von Maschinen-Wesen bevölkert, während die Menschen, die in dieser fernen Zukunft überlebt haben, sich zu vereinzelten Stämmen zusammengeschlossen haben. Mutige Jäger ziehen los, um diese metallischen Monster zu besiegen, doch was sind das für Wesen und was macht jeden Einzelnen so besonders?

Zum einen gibt es den Donnerkiefer, der dank seiner Kanonen, Diskwerfer und Laser ein extrem gefährlicher Gegner ist. Doch auch im Nahkampf macht er Jägern mit Sturm- und Schweifattacken die Hölle heiß. Mit dieser reichlichen Ausstattung an Waffen, ist der Donnerkiefer vielleicht sogar die tödlichste der Maschinen.

Auch das Schnappmaul ist sowohl aus der Ferne als auch in der Nähe ein ernstzunehmender Kontrahent. Man findet diesen Maschinen-Typus in der Nähe von Wasser, denn dort filtert es Mineralien aus den Erdschichten. Wenn es Gefahr wittert, verhält sich das Schnappmaul sehr wild und greift mit einem sogenannten „Schnappsprung“ an. Aus der Ferne schießt es Kryo-Mörser ab.

Aus der Luft droht Gefahr vom Sturmvogel, der sich vom Himmel aus auf seine Opfer stürzt. Doch auch auf dem Boden ist diese Maschine extrem tödlich: Sie greift mit kraftvollen Attacken an und ist dabei auch noch blitzschnell. Mit seinen Flügeln erzeugt der Sturmvogel Druckwellen und greift zusätzlich mit seinen scharfen Krallen an. Zudem kann er mit seinen Schwingen Elektrizität sammeln und abstoßen.

Mit seiner Antigravitationstechnologie transportiert der Behemoth Dinge, die kleinere Beschaffungs-Maschinen sammeln. Dies dient ihm zudem als Verteidigungsmöglichkeit, denn wird er provoziert, schleudert er mit dieser Technologie Fracht auf seine Gegner. Doch auch ansonsten bringt diese Maschine gefährliche Fähigkeiten mit. Greift sie an, stürmt sie auf den Widersacher zu und attackiert diesen mit ihren ausgestatteten Bohrköpfen.

Horizon Zero Dawn erscheint am 1. März für PlayStation 4.

via PlayStation Blog