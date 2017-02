Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die neue Ausgabe der Famitsu ist in Japan erschienen und auch in dieser wurden wieder ein paar Spiele von vier Redakteuren unabhängig voneinander getestet und bewertet. In dieser Woche wurden unter anderem Kamaitachi no Yoru: Rinne Saisei (PS Vita) und Diabolik Lovers: Lost Eden (PS Vita) getestet.

Romance of the Three Kingdoms XIII with Power-Up Kit (PS4) – 9/8/9/9 [35/40]

Romance of the Three Kingdoms XIII with Power-Up Kit (PS3) – 9/8/9/9 [35/40]

Romance of the Three Kingdoms XIII with Power-Up Kit (PS Vita) – 9/8/9/9 [35/40]

Diabolik Lovers: Lost Eden (PS Vita) – 8/8/8/9 [33/40]

Kamaitachi no Yoru: Rinne Saisei (PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

Mercenary Kings (PS4) – 8/7/7/8 [30/40]

Moon Hunters (PS4) – 7/8/8/7 [30/40]

Nidhogg (PS4) – 7/7/6/7 [27/40]

Nidhogg (PS Vita) – 7/7/6/7 [27/40]

Teslapunk (Wii U) – 7/6/7/7 [27/40]

