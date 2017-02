Der Launchtrailer zu Digimon World: Next Order

Seit letzter Woche ist Digimon World: Next Order hierzulande für PlayStation 4 erhältlich, doch in der Aufregung um den gleichzeitigen Launch von Tales of Berseria scheint Bandai Namco glatt den Launchtrailer vergessen zu haben. Das holte man inzwischen nach. Unten seht ihr das Video!

In Digimon World: Next Order wird der Spieler gleich zu Beginn in die Digitale Welt gesogen, die zu seinem Entsetzen von den Machinedramon belagert wird. Zwei Digimon eilen ihm zu Hilfe, um ihn vor den drohenden Gefahren zu retten. Gemeinsam brechen sie auf, um durch die Digitale Welt zu reisen, den Ursprung der Machinedramon-Plage auszumachen und letztlich zurück in die reale Welt zu finden.