Die Chance auf ein Remake von NieR besteht

In einem Beitrag auf der offiziellen Facebook-Seite zu NieR: Automata haben Yoko Taro, Yosuke Saito und Takahisa Taura einige Fan-Fragen zum kommenden Action-RPG in einem Video-Interview beantwortet. Eine oft gestellte Frage ist die nach der Spielzeit. Als Entwickler den Titel von Anfang bis Ende durchgespielt hätten, hätten sie zunächst 25 Stunden gebraucht, so Saito. Erledigt man alle Sidequests und sammelt alle Gegenstände, seien es 55 bis 60 Stunden.

Mindestens genauso oft fragen Fans nach einem Remake des Originals, obwohl NieR: Automata noch gar nicht veröffentlicht ist. Die Antwort der Entwickler auf diese Frage ist die übliche. Wenn sich NieR: Automata gut genug verkauft und die Nachfrage nach einem Remake groß genug ist, dann gäbe es da eine Chance.

Viele Fans beschäftigt zudem die angekündigte PC-Version des Spiels (die bei Amazon übrigens schon vorbestellbar ist) – Taura darf dazu aber nichts sagen, da „Square Enix ihn sonst töten“ würde. Was eine Umsetzung für Nintendo Switch angeht: So lange Square Enix das Geld dafür bezahlt, würde Platinum Games das Spiel auch für Famicom umsetzen.

Das Q&A-Video in voller Länge seht ihr unten.

via Siliconera