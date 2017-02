US-Termin zu Tank Troopers für Nintendo 3DS

By

Tank Troopers wurde im September letzten Jahres für Nintendo 3DS angekündigt, jetzt gibt es einen konkreten Termin: Am 16. Februar wird der Panzer-Shooter im Nintendo eShop in Nordamerika als Download zur Verfügung stehen. Tank Troopers soll auch in Europa erscheinen, einen Termin gibt es jedoch noch nicht.

Je nachdem, welche „Trooper“ sich gerade in deinem Panzer befinden, hast du Zugriff auf andere Spezialfähigkeiten. Was wie ein normaler Panzer aussieht, kann seine Gegner mit Angriffen einfrieren, Farbschüsse abgeben, die ihnen die Sicht versperren oder Elektroschocks nutzen, um gegnerische Panzer aufzuhalten. Diese Panzerschlachten sind alles andere als gewöhnlich! Neben dem Einzelspielermodus und einem lokalen Multiplayer-Modus für sechs Spieler bietet das Spiel auch Mehrspielervergnügen über Download-Spiel an. Außerdem stehen noch weitere Spielmodi zur Auswahl.

via Gematsu