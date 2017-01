Super Mario Odyssey: Moveset im Video vorgestellt

Während der Nintendo-Switch-Präsentation wurde Super Mario Odyssey als einer der kommenden Titel für Nintendos neueste Konsole angekündigt. Der neue Mario-Ableger orientiert sich am Sandbox-artigen Aufbau aus den Vorgängern Super Mario 64 und Super Mario Sunshine und erscheint zum Weihnachtsgeschäft 2017.

Super Mario Odyssey wurde in einem Ankündigungstrailer vorgestellt, es ist allerdings anders als Splatoon 2 oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf keinem Switch-Event spielbar. Es gibt dennoch ein sehr kurzes Video, das Gameplay zeigt. Dabei wird auf das Moveset von Mario eingegangen, das aus bereits bekannten Elementen wie dem Dreifachsprung, Sprung aus der Hocke oder Rückwärtssalto besteht. Neu ist das Klettern auf der Ampel, was dem neuen Setting geschuldet ist, oder das Werfen der Mütze, eines der neuen Kernelemente.

via GameXplain