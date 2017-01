Super Mario Odyssey für Nintendo Switch enthüllt

By

Nintendo hat Super Mario Odyssey für Nintendo Switch angekündigt. In dem „Sandbox-Mario“ wird Mario das Pilz-Königreich verlassen und in eine „unbekannte Welt“ reisen. Das zeigen auch die ersten Szenen aus dem Spiel, in denen Mario sogar durch eine Stadt springt.

Wichtiges Gameplay-Element von Super Mario Odysey ist sein Hut – er wird Mario zahlreiche Möglichkeiten bieten. Auch Möglichkeiten, die „nur mit JoyCon möglich sind“. Den ersten Trailer, der bereits einige Gameplay-Eindrücke bietet, seht ihr unten.

Super Mario Odyssey soll zur Weihnachtszeit 2017 erscheinen.