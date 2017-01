Strategie-RPG Seinarukana ab sofort bei Steam erhältlich

Das strategische Rollenspiel Seinarukana -The Spirit of Eternity Sword 2- ist ab sofort bei Steam erhältlich. Es handelt sich um den Nachfolger von Aselia The Eternal und setzt die Handlung fort. Somit trefft ihr neben neuen Figuren auch auf bekannte Gesichter aus dem ersten Teil, der aus einer Mischung aus Visual Novel und Strategie-Rollenspiel besteht.

Setoki Nozomu wird in eine andere Welt entführt. Nun muss er dafür kämpfen, dass er und seine Freunde nach Hause gelangen. Gleichzeitig muss er die Anwesenheit einer uralten Gottheit bekämpfen, die tief in ihm schlummert. Somit beginnt eine Reise, welche die Gründung des Universums erschüttert. Derzeit zahlt ihr 25,19 Euro für das Videospiel, dessen Länge 50 Spielstunden überschreitet. Als Entwickler waren CbyerFront und Xuse an diesem Projekt beteiligt, die Lokalsierung stammt von JAST USA.

Das Angebot gilt bis zum 2. Februar, ab dann kostet das Rollenspiel 27,99 Euro.