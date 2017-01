Sonic Mania erscheint ebenfalls für Nintendo Switch

In diesem Jahr dürfen sich Sonic-Fans auf ein neues 2D-Abenteuer mit dem schnellsten Igel der Welt freuen. Sonic Mania heißt das Spiel und es soll in diesem Frühling für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Doch halt! Eine Konsole wurde bislang nicht erwähnt und zwar Nintendo Switch. Heute ließ Sega verlauten, dass das Spiel ebenfalls für Nintendos neueste Konsole erscheint.

Sega beschreibt das Spiel so:

Sonic Mania bringt Fans in die 2D-Welt der Platformer-Spiele mit Pixelgrafik und klassischem Gameplay zurück, indem ikonische Zonen und Akte aus Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic CD und Sonic The Hedgehog 3 and Knuckles neu interpretiert werden und völlig neue Zonen mit gänzlich neuen Akten und Bossgegnern zum Mix beigefügt werden. Von Sega of America in Kollaboration mit PagodaWest Games sowie Christian Whitehead und Simon Thomley entwickelt, wird das Spiel digital im Frühling 2017 erhältlich sein.