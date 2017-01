Song of Memories: Geschichte, Charaktere und Songs

Nach einer sehr langen Pause gab es vor wenigen Tagen wieder ein Lebenszeichen zu Song of Memories. Nun werdet ihr mit Details zum Spiel wortwörtlich erschlagen. Pure Wish hat endlich die offizielle Webseite eröffnet und den Inhalt mit Informationen über die Handlung, Vorstellungen der Charaktere, sowie Erklärungen zum Spielprinzip gefüllt.

Die ultimative Wahl. Eine Geschichte, die ein Lied vorspielt.

Minato Kamishiro ist Schüler an einer High School und lebt in der Stadt Utanami. Bereits in seiner frühen Kindheit hat er beide Eltern verloren und lebt seitdem gemeinsam mit seiner Schwester Fuuka. Im Alltag ist er von vielen Klassenkameraden umgeben und führt somit ein gewöhnliches, aber gutes Leben. Seit kurzer Zeit häufen sich in den Nachrichten Berichte über einen Virus, der sich in Übersee ausgebreitet hat. Die Krankheit verändert den Körper langsam in eine fremde Form, die betroffenen Menschen verlieren den Sinn für die Vernunft und werden zum Schluss gewalttätig.

Derzeit kursiert das Gerücht, dass dieser Virus die größeren Städte von Japan ebenfalls befallen hat. Doch für viele Einwohner Japans sind die neuen Geschichten über diese Vorfälle Nachrichten aus einer entfernten Welt und auch der Protagonist nimmt diese Schlagzeilen nicht wirklich war und verknüpft diese nicht mit der Realität.

Eines Tages trifft Minato auf eine Freundin, die er seit seiner Kindheit kennt. Ihr Name lautet Kanon Hiiragi. Da ihr Körper sehr gebrechlich ist, wurde sie in Übersee behandelt. Sie durfte das Krankenhaus nie verlassen. Als man bei ihr eine Besserung feststellte, wurde sie in ein japanisches Krankenhaus überführt. Da sie sich mittlerweile gesünder fühlt, besucht sie ebenfalls die Schule, auf die Minato geht. Auch Kanon Hiiragi hat in ihrer Jugend ihre Eltern verloren und aus diesem Grund besteht ein sympathisches Band zwischen ihr, Minato und Fuuka. Die beiden heißen Kanon immer herzlich willkommen, wenn sie das Krankenhaus verlässt und ihre Zeit in der Wohnung der Kamishiros verbringt.

Als Kanon dann einzieht, hilft Minato beim Tragen des Gepäcks. Dabei fällt ihm ein Smartphone auf, welches eine ungewöhnliche Form aufweist. Als er seine Freundin darauf anspricht, erkennt Kanon diesen Gegenstand nicht und kann sich nicht erklären, wie das Smartphone in ihrem Besitz gelangen konnte. Beide sind sehr verwirrt, sodass Minato sich entscheidet, das Objekt zu überprüfen. Dabei fällt ihm die App „Dream 4 You“ auf. Als er diese aktiviert, sieht er fünf Mädchen auf dem Bildschirm, die folgende Nachricht verbreiten:

„Wenn sich Gefahr ankündigt, dann rufe uns. Wir werden dich beschützen“.

Ohne den wahren Sinn dieser Worte zu verstehen, nickt Minato. Mit dem Einzug von Kanon bleibt das Leben des Protagonisten zunächst ruhig. Doch dann taucht eine Frau mit dem Namen Akira Tabunoki auf und Minatos Leben verändert sich drastisch.

Kanon Hiiragi Gesprochen von: Kaede Hondo

Größe: 158cm

Gewicht: 50kg

Alter: 17

Beruf: Schülerin im zweiten Jahr der High School

Ending Song: „Song of Memories“ Sie ist eine Freundin von Minato aus der Kindheit. Da ihr Körper sehr gebrechlich ist, wurde sie in Übersee behandelt. Sie durfte das Krankenhaus nie verlassen. Als man bei ihr eine Besserung feststellte, wurde sie in ein japanisches Krankenhaus überführt. Da sie sich mittlerweile gesünder fühlt, besucht sie ebenfalls die Schule, auf die Minato geht. Auch Kanon Hiiragi hat in ihrer Jugend ihre Eltern verloren und aus diesem Grund besteht ein sympathisches Band zwischen ihr, Minato und Fuuka. Da sie einen großen Teil ihres Lebens in einem Krankenhaus verbracht hat, verzehrte sie überwiegend Kost aus dieser Einrichtung. Aus diesem Grund hat sie eine Schwäche für Süßigkeiten aus dem Mini-Markt.

Fuuka Kamishiro

Gesprochen von: Mai Fuchigami

Größe: 153cm

Gewicht: 47kg

Alter: 14

Beruf: Schülerin im zweiten Jahr der Mittelstufe

Ending Song: „Kakegae no Nai Mono“ Sie ist die jüngere Schwester des Protagonisten. Ihre Persönlichkeit und ihr Verhalten sind sehr jungenhaft, sodass sie oft „boku“ sagt (boku ist ein maskulines Pronomen für „ich“). Allerdings mag sie Cosplays und trägt gerne Gothic-Lolita-Kleider. Als ihre Eltern verstarben, verbesserte sie ihre Fähigkeiten im Haushalt und übernimmt das Kochen der Gerichte. Für ihren Bruder, mit dem sie nicht blutsverwandt ist, hegt sie eine große Liebe. Akira Tabunoki Gesprochen von: Yui Sakakibara

Größe: 164cm

Gewicht: 50kg

Alter: 25

Beruf: Internationale Agentin einer medizinischen Institution

Ending Song: „Yagate Otozureru Kisetsu“ Eine geheimnisvolle Frau, die sich selbst als Erforscherin der Stadt bezeichnet. Eine strenge Aura umgibt ihre Person, sie denkt sehr logisch und kommt direkt auf den Punkt. Sie nimmt Kontakt mit dem Protagonisten und seinen Freunden auf, aber ihr Vorhaben ist nicht bekannt. Yuno Wakatsuki Gesprochen von: Yui Horie

Größe: 161cm

Gewicht: 47kg

Alter: 17

Beruf: Schülerin im zweiten Jahr der High School

Ending Song: „Tsuki dake ga Shitteiru“

Ebenfalls eine Freundin von Minato aus der Kindheit. Sie besitzt über ein exzellentes Talent im Bereich der motorischen Fähigkeiten und nimmt an nationalen Turnieren der rhythmischen Gymnastik teil. An ihrer Schule gilt sie als Idol, da ihre Mutter aus Schweden stammt und aus diesem Grund eine außergewöhnliche Figur besitzt. Allerdings ist sie extrem introvertiert und macht alles, was man ihr sagt. Sie hängt sehr an Minato und macht kein großes Aufheben über ihr Aussehen.

Satsuki Tsushima Gesprochen von: Ayane Sakura

Größe: 154cm

Gewicht: 46kg

Alter: 18

Beruf: Schülerin im dritten Jahr der High School

Ending Song: „36°C no Real“ Senpai von Minato und Yunos selbsternannten Managerin. Täglich, wenn die Aktivitäten der Clubs beginnen, scheucht sie die männlichen Anhänger weg, die sich um Yuno versammeln. Ihre Aura, die sie verstrahlt, sorgt dafür, dass andere Menschen ihr nicht zu nahe kommen. Wenn sie ihren Mund öffnet, sagt sie beleidigende Dinge, sodass die männlichen Schüler ihr Dasein fürchten. Doch sie hat auch eine freundliche Seite, die sie nur dem Protagonisten zeigt. Nach der Schule verbringt sie ihre Zeit gerne in den Spielhallen, anstatt nach Hause zu gehen.

Natsume Kurihara

Gesprochen von: Sayaka Senbongi

Größe: 156cm

Gewicht: 46kg

Alter: 16

Beruf: Schülerin im ersten Jahr der High School

Ending Song: “Restart” Kouhai von Minato. Natsume hat ein niedliches Auftreten, sie zollt jedem Menschen Aufmerksamkeit, ist freundlich und wirkt wie ein Maskottchen, welches eine Anspannung erleichtert. Ihre einzige Sorge ist eine Gewichtszunahme, deswegen spricht sie viel über Diäten. Sie hat die Eigenschaft, manchmal zu verschwinden, wenn man nicht auf sie achtet, doch dann taucht sie plötzlich wieder vor einem auf. Ihre Art ist locker.

Misaki Gesprochen von: Kaoru Hayano

Größe: 159cm

Gewicht: 47kg

Alter: 16 Die Anführerin von „Dream 4 You“. Sie ist nicht schüchtern und verwendet die gewöhnliche Rede, aber sie versteht auch die Sprache der Höflichkeit. Sie mag Videospiele. Tsukasa Gesprochen von: Yuuka Ueno

Größe: 154cm

Gewicht: 46.5kg

Alter: 17 Ein Mitglied von „Dream 4 You“. Sie ist eine ungeschlagene Komikerin, die den Dialekt aus Kansai spricht. Ihr Geist ist entschlossen, aber sie bildet sich auch etwas ein, wenn sie einen bestimmten Modus betrifft. Tsukasa sammelt Stofftiere.

Azumi Gesprochen von: Misaki Suzuki

Größe: 161cm

Gewicht: 50kg

Alter: 19 Ein Mitglied von „Dream 4 You“. Sie besitzt die Persönlichkeit eines kleinen Teufels und liebt es, für Probleme zu sorgen. Im Kern ist sie ein gerissenes Mädchen, welches ebenfalls das Wort „boku“ gerne verwendet. Wenn es allerdings zu einer Gefahr für die Gruppe des Protagonisten kommt, reagiert sie ernster als alle anderen. Sie liebt Horrorsachen. Karin Gesprochen von: Yuubi Midorikawa

Größe: 165cm

Gewicht: 51kg

Alter: 19 Ein Mitglied von „Dream 4 You“. Sie ist sehr freundlich und hilfsbereit, benimmt sie wie eine ältere Schwester. In der Gruppe ist sie die Heilerin. Karin zeichnet gerne Bilder, aber sie zeigt ihre Werke nicht. Riko Gesprochen von: Yui Hasegawa

Größe: 160cm

Gewicht: 48kg

Alter: 16 Ein Mitglied von „Dream 4 You“. Im Gegensatz zu ihrem coolen Auftritt, ist sie eine niedliche tsundere. Sie ist sehr stark, aber manchmal zeigt sie eine große Zuneigung. Riko ist ein Otaku und hegt eine große Vorliebe für Anime und Videospiele.

Song of Memories nutzt das System „E-Mote“, um 2D-Illustrationen zu animieren. Aus diesem Grund wirken die Charaktere in den Gesprächen sehr lebhaft, sodass man beim Spielen fast das Gefühl haben soll, eine TV-Animation zu sehen.

■ Songs

Kanon Hiiragi „To You“

„Song of Memories“ Fuuka Kamishiro „Kakegae no Nai Mono“ Akira Tabunoki „Yagate Otozureru Kisetsu“

„Samayoi no Despair“

„Kimi dake no Sunshine“ Yuno Wakatsuki „Tsuki dake ga Shitteiru“ Satsuki Tsushima „36°C no Real“ Natsume Kurihara“ „Restart“ Andere „Hoshi Kimi“ Dream 4 You „Maze“

„Continue or Not“

„Song of Memories“ Misaki (Dream 4 You) „Resolve!“

„Singing Breeze“

„Subliminal Melody“ Tsubaka (Dream 4 You) „Beyond the Wave“

„Kiseki no Suimen“

„Suiren no Labyrinth“ Azumi (Dream 4 You) „Cheer Up!“

„Futari no Symphony“

„Kimi dake no Sunshine“ Karin (Dream 4 You) „Kimi no Moto he“

„Dream Vision“

„Trail Contrail“ Riko (Dream 4 You) „Lightning Heart“

„Save the Soul“

„Raiko -raiko-„ Zum Spiel wird eine limitierte Version erscheinen, die 9.200 Yen (circa 75 Euro) kosten wird. Diese enthält zum Spiel:

einen Soundtrack mit über 30 Gesangsliedern, sowie 50 Stücke aus der Hintergrundmusik

einem Heft mit Entwurfsmaterial, bestehend aus 56 Seiten

einem DLC für eine zusätzliche Videoszene „Sports Culture Festival“

In Japan erscheint Songs of Memories am 27. April für PlayStation 4.

via Gematsu