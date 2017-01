One Piece: Thousand Storm erscheint im Westen

Bandai Namco hat angekündigt, dass One Piece: Thousand Storm demnächst im Westen erscheinen wird. Das 3D-Action-Rollenspiel erscheint für Mobilgeräte, die Vorabregistrierung ist ab sofort auf dieser Website möglich. Für die Vorabregistrierung gibt es wie üblich einige Bonusitems.

In One Piece: Thousand Storm gehen die Spieler in atemberaubenden Quests auf Beutezug, entfesseln durchschlagende Spezialfähigkeiten in zeitlich begrenzten Events und können sogar mit bis zu drei Freunden epische Mulitplayer-Kämpfe in Echtzeit bestreiten. Darüber hinaus können Fans von One Piece mit speziellen Szenenkarten aus der Anime-Handlung ihre Lieblingsfiguren weiterentwickeln. In One Piece: Thousand Storm sind alle beliebten Piraten der Strohhutbande aus den spannenden Handlungssträngen „Vor Zwei Jahren“ und „Neue Welt“ mit an Bord. Spieler können die Abenteuer noch einmal erleben und durch das Universum von One Piece segeln!