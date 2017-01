Nioh: „Letzte Chance“ für einen Test am Wochenende

Koei Tecmo und Team Ninja werden eine letzte neue Demo zu Nioh vor dem Release am 8. Februar veröffentlichen. Auch diesmal ist die Demo wieder nur begrenzt zugänglich, nämlich ausschließlich am kommenden Wochenende, also am 21. und am 22. Januar 2017. Die Testversion trägt den passenden Namen „Letzte Chance“ und ihr könnt sie euch schon heute aus dem PlayStation Store herunterladen.

Wer es schafft, die Demo durchzuspielen, erhält zudem DLC-Belohungen für die Vollversion:

Wenn ihr die Hauptmission abschließt, erhaltet ihr die Menschenfresserinnenmaske, für das Abschließen der Zwielichtmission hingegen erhaltet ihr zum letzten Mal die Chance, das Zeichen des Eroberers und das Zeichen des Kriegers aus der Alpha und Beta von letztem Jahr zu ergattern. Um in der Vollversion auf die Menschenfresserinnenmaske zugreifen zu können, müsst ihr euren Spielstand aus der „Letzte Chance”-Testversion beibehalten – also solltet ihr ihn auf keinen Fall vor dem Veröffentlichungsdatum löschen! Für das Zeichen des Eroberers und das Zeichen des Kriegers werdet ihr dazu aufgefordert, einen DLC herunterzuladen, den ihr ebenfalls bis zur PS4-Veröffentlichung behalten müsst. Geht im Spiel zu den Schreinen und erhaltet die „Segen”, um die Belohnungen einzustreichen!

via PlayStation Blog