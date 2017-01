Kickstarter-Kampagne zu Banner Saga 3 gestartet

By

Das Studio Stoic hat die Kickstarter-Kampagne zu Banner Saga 3 an den Start gebracht. Mit nur 200.000 US-Dollar will man die Serie „zu einem würdigen Abschluss bringen“. Stretch-Goals sind aktuell noch nicht bekannt. Dazu erklärt John Watson, Mitgründer und technischer Direktor bei Stoic:

„Wir besinnen uns auf unsere Wurzeln und kehren zu Kickstarter zurück; zu dem Ort, an dem alles begann. Im Jahr 2012 waren die Unterstützer elementarer Faktor dabei, die Saga zum Leben zu erwecken und die Unterstützung übertraf unsere kühnsten Erwartungen. Das führte dazu, dass wir die Größe der Geschichte, die Qualität der Spielwelt und die Produktionsqualität von Banner Saga immens steigern konnten. Wir sind stolz auf unsere Unabhängigkeit und trotz des unglaublichen Supports, den wir von unserem Publisher Versus Evil bekommen, wollen wir keine externen Finanzmittel annehmen. Um die zusätzlichen Features zu verwirklichen, die wir planen, hoffen wir auf die Unterstützung durch die Kampagne auf Kickstarter, damit wir die Serie zu dem Abschluss bringen können, den sie verdient“.

In Banner Saga 3 sollen Spieler auf die letzte Reise jenseits der Wand der Dunkelheit aufbrechen und eine Welt betreten, die anders ist als das, was in den vorigen Teilen zu erleben war. Es bleibt allerdings bei handgezeichneten Hintergründen und dabei, dass die Kräfte und Erfindungsgabe der Spieler auf die Probe gestellt werden soll.