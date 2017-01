I Am Setsuna: Switch-Version erhält PvP-Modus

In I Am Setsuna wird der Spieler auf eine emotionale Achterbahnfahrt geschickt. Das Spiel folgt der Erzählung von Setsuna, einer jungen Frau von unglaublicher innerer Stärke, die sich auf eine Reise der Aufopferung begibt, um die Menschen ihrer Heimat zu retten. Dieses Abenteuer haben PS4- und PC-Besitzer bereits erlebt. Eine neue Version des Spiels wird auch für Nintendo Switch erscheinen, in Japan sogar zum Launch der Konsole am 3. März 2017.

Square Enix wird dieser Version ebenfalls einen exklusiven PvP-Modus spendieren. Ab einem bestimmten Punkt in der Hauptgeschichte haben Spieler die Möglichkeit die „Arena der Zeit“ herunterzuladen. Anschließend könnt ihr in diesem Areal gegen Spieler aus der ganzen Welt antreten. Der Modus soll euch eine große Auswahl an Charakterkostümierungen bieten, die den Modus interessant gestalten soll.

Nachfolgend seht ihr einen aktuellen japanischen TV-Spot und das japanische Boxart.

via Gematsu, GoNintendo