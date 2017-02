Final Fantasy XV: Neue Details zu kommenden DLCs

Die Eröffnungszeremonie zum 30. Geburtstag von Final Fantasy nutzte Square Enix heute für einen ersten Ausblick auf die kommenden DLC, die am 2. Februar beim Active Time Report sicherlich noch detaillierter vorgestellt werden. Zunächst erwartet Fans noch im Februar der Booster-Pack-DLC, den es wie schon beim Holiday-Pack-DLC in einer kostenlosen Ausführung geben wird.

Das Booster Pack+ und das Booster Pack (kostenlose Version) werden am 21. Februar 2017 zum Download bereitstehen. Das Paket beinhaltet einige mächtige Items, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen werden. Darunter ist auch ein Kampfanzug, der euch für 30 Minuten unsichtbar macht. Der Anzug kann danach für 24 Stunden nicht mehr aktiviert werden. Welcher Unterschied zwischen dem kostenpflichtigen und dem kostenlosen Booster Pack besteht, ist noch unklar.

Am 28. März 2017 erscheint zudem der erste Story-DLC, Episode Gladiolus. In diesem neuen Szenario werdet ihr Gladio auch selbst spielen dürfen. Dem Vernehmen nach begleitet man ihn dabei während der Zeit, in der er in Final Fantasy XV kurzzeitig nicht der Party um Noctis zur Verfügung stand. Dabei steht ihm offenbar Cor zur Seite.

Im Juni 2017 dürfen sich Fans dann auch Episode Prompto freuen. Dazu gibt es noch keine weiteren Details.

via Gematsu