Bandai Namco hat das zweite Video zu Super Robot Wars V veröffentlicht. Insgesamt dauert die Aufnahme knapp elf Minuten und zeigt euch verschiedene Eindrücke aus dem Videospiel. Spieler können zu Beginn zwischen zahlreichen Protagonisten wählen, darunter Soji Murakumo und Chitose Kisaragi. Auch der Start mit einem der Nebencharaktere ist möglich. Welchen Charakter der Spieler aber auch aussucht, er wird das Spiel mit dem VangRay beginnen, eine Anti-Alien-Prototyp-Waffe, entwickelt vom 3rd Special Tactical Lab.

Der Titel erscheint am 23. Februar in Japan und in Südostasien (mit englischen Bildschirmtexten) für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu