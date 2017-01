Super Bomberman R für Nintendo Switch enthüllt

By

Da haben sich Fans heute Morgen die Augen gerieben. War das Bomberman, am Ende der Präsentation, im Trailer-Zusammenschnitt? Ja, genau der war es. Bomberman-Entwickler Hudson ist inzwischen Geschichte und der vermutlich letzte geplante Bomberman-Titel (für Nintendo 3DS) wurde gecancelt.

Für Nintendo Switch feiert Bomberman nun in Form von Super Bomberman R ein exklusives Comeback zum Launch der Konsole am 3. März 2017. Bomberman gibt es schon seit 1983, aber das letzte Spiel ist lange her. Konami sieht sich deshalb gezwungen, das Spielprinzip noch einmal zu erläutern:

Die Spielidee ist genial simpel: User lenken ihren Bomberman durch ein labyrinthähnliches Spielareal und zünden Bomben, um Wege zu öffnen und Kontrahenten oder die CPU-gesteuerten Feinde auszuschalten. Super Bomberman R präsentiert sich mit neuen Herausforderungen und detaillierten Grafiken, bewahrt gleichzeitig jedoch die entscheidenden Elemente und bleibt den Ursprüngen der Serie treu.

Super Bomberman R soll die Möglichkeiten von Nintendo Switch perfekt ausnutzen:

Gamer spielen wo immer, wann immer und mit wem immer sie möchten. Super Bomberman R bietet einen „Battle“ Modus, in dem bis zu acht Spieler sich in einem Labyrinth wiederfinden und sich packende Gefechte liefern, bis der Sieger feststeht. Außerdem gibt es einen „Story Modus“, in dem ein bis zwei Spieler versuchen, die Galaxie zu retten, indem sie sich kooperativ durch 50 unterschiedliche Spielabschnitte kämpfen.

Mit Super Bomberman R sollen alle wichtigen Bomberman-Elemente wiederkehren. Inklusive nützlicher Gegenstände, die sich in den zerstörbaren Bereichen eines jeden Labyrinths finden. Indem eine Wand zerstört wird, erhält der Spieler oft Zugriff auf ein Power-Up, mit dessen Hilfe er die Reichweite seiner Explosion erhöht oder Bomberman mit zusätzlichen nützlichen Fähigkeiten ausstattet. Dazu zählen etwa eine höhere Geschwindigkeit und die Fähigkeit, Bomben wegzuschieben oder zu werfen.

via Konami