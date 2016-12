Yakuza 6 und Yakuza: Kiwami erscheinen im Westen

By

Was für ein Wochenende für Yakuza-Fans! Lange Zeit musste man um die Serie im Westen bangen. Nun erscheint Yakuza 0, das Prequel zur Serie, für PlayStation 4 am 24. Januar 2017 im Westen – sogar im Handel. Und gestern Abend kündigte Sega im Rahmen der PlayStation Experience 2016 auch noch Yakuza 6 und Yakuza Kiwami für einen Release im Westen an.

Über Yakuza 6 müssen wir nicht viele Worte verlieren – wir berichten seit Monaten über das Spiel und all seine Möglichkeiten, die es euch bietet. Besucht dazu gern unser Artikel-Archiv! Yakuza: Kiwami ist ein Remake des Serien-Erstlings. Das Original erschien 2005 für PlayStation 2.

„Kiwami“ beudetet soviel wie „Extreme“. Das gilt nicht nur für das Spiel, sondern vor allem für die Änderungen und Verbesserungen, die Sega an diesem Remake vorgenommen hat. Alle Grafiken wurden Ingame für PlayStation 4 neu gemacht. Alle Tonaufnahmen wurden neu auf Japanisch eingespielt. Das Kampfsystem wurde überarbeitet. Neue Nebengeschichten wurden dem Spiel beigefügt! Und obendrein gibt es auch noch etwa 30 neue Zwischensequenzen.

Yakuza Kiwami soll im Sommer 2017 erscheinen, Yakuza 6 ist für Anfang 2018 geplant!

via PlayStation Blog