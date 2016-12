Trailer zeigt Ausschnitte aus Super Danganronpa 2.5

Spike Chunsoft zeigt einige Ausschnitte aus dem Anime Super Danganronpa 2.5: Nagito Komaeda and the Destroyer of the World, der als Extra der japanischen Version von Danganronpa V3: Killing Harmony beiliegt. Der Inhalt wird in der folgenden Zusammenfassung beschrieben.

Nagito Komaeda ist ein gewöhnlicher Schüler, der eine normale Schule besucht. Nach seiner Meinung blockieren besondere Fähigkeiten den Weg in das eigene Glück. Er beobachtet seine Mitschüler, die ihr alltäglichen Leben in ihrer Jugend führen. Seine Beobachtungen überzeugen ihn schließlich, dass ein moderater Lebensstil zu einer moderaten Zufriedenheit führt und hält vor Fuyuhiko Kuzuryuu eine leidenschaftliche Rede.

Eines Tages erscheint jedoch ein Junge, der sich selbst als Zerstörer der Welt bezeichnet. Nun wird die Welt von Nagito Komaeda auseinander gerissen.

In Japan erscheint Danganronpa V3: Killing Harmony am 12. Januar für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu