The Alliance Alive: Das Datum für Japan bestätigt

Der Publisher FuRyu bestätigte das Veröffentlichungsdatum von The Alliance Alive in Japan. Das Rollenspiel für Nintendo 3DS wird dort am 30. März 2017 erscheinen. Am 8. Dezember wird FuRyu eine Demo über eine Live-Ausstrahlung demonstrieren.

Vor tausenden Jahren wurde eine Welt, die von Menschen bewohnt war, von einer anderen Rasse erobert, die sich „Asmodian“ nennt. Die „Asmodians“ übernahmen die Kontrolle über den Planeten und über eine Kraft, die als „Chaos Energy“ bezeichnet wird. Diese Macht bedrohte die eigene Welt der „Asmodians“. Die fremden Eindringlinge errichteten zum Schluss noch eine große Barriere, die zur einer mächtigen Störung des Magnetfeldes führte. Durch diese Veränderung begann das Klima zu toben, außerdem verschwand der blaue Himmel.

Als weiterer Effekt dieser Unruhe entstand der Ozean „The Dark Chaos“. Bei seiner Geburt spülte er das Meer in alle Richtungen und verschluckte viele Städte der Menschen. Viele Bewohner fanden zu diesen Zeiten ihren Tod und nur wenige Überlebende gelang eine Flucht. Das menschliche Volk war stark dezimiert und wehrte sich nicht gegen die neue Rasse, welche die Führung über ihren Planeten übernahm.

Seit hundert Jahren ist die Erde in verschiedene Zonen (Rain World, Fire World, Prison World) unterteilt, von denen jede eine eigene Kultur entwickelt hat. Ganz oben in der Hierarchie stehen die „Asmodians“, doch die Flamme des menschlichen Widerstands ist noch nicht erloschen. Es ist Zeit, dass die Welt sich weiter dreht. Insgesamt gibt es neun Protagonisten, von denen jeder sein eigenes Ziel verfolgt, doch ihr Schicksal wird sie zu einer gemeinsamen Geschichte führen.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert. In der Gruppe können sich gleichzeitig bis zu fünf Teilnehmer befinden, die in einer bestimmten Formation stehen. Durch das Element „Awakening“ erlernen die Helden neue Fähigkeiten und verbessern ihre Statuswerte.

