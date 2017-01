„Shiin“: Sony teasert neuen PS-Vita-Titel an

By

Auf dem japanischen PlayStation-Kanal bei Youtube hat Sony ein neues Teaser-Video zu einem neuen Spiel für PlayStation Vita veröffentlicht. Das Video trägt den Titel „Shiin“ (Death Mark), in der Videobeschreibung befindet sich zudem ein Link zu einer Teaser-Website. Die japanische Website 4Gamer.net berichtet, dass eine Whois-Abfrage der Domain shiin.jp eine Registrierung durch Hajime Chikami ergab, das wiederum sein der Name vom Präsident und CEO von Experience Inc, Entwickler etlicher Dungeon-RPGs.

via Gematsu