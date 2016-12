SG/ZH: Getragene Unterwäsche als Ablenkungsmanöver

By

D3 Publisher gewährt erneut Einblicke in ihren postapokalyptischen Shooter SG/ZH School Girl/Zombie Hunter. Das Spiel, bei dem fünf Schülerinnen mit breitem Waffenarsenal in der Apokalypse um ihr Überleben kämpfen, erscheint in Japan für PlayStation 4. Als Erscheinungsdatum wurde der 12. Januar 2017 angesetzt, kosten wird der Titel 6.980 Yen (ca. 61 Euro).

Wie wir euch bereits berichtet haben, dienen Kleidungsstücke als nützliches Ablenkungsmanöver in der Schlacht gegen die Zombies. Laut dem neuen Informations-Update können auch benutzte Schlüpfer und BHs zur Ablenkung genutzt werden. Das ist jedoch nur möglich, wenn die Mädchen beim Ausrüstungs-Bildschirm eine Dusche nehmen und ihre alte Unterwäsche gegen neue wechseln. Wem das noch nicht genug Information war: Je länger die Dessous getragen wurden, desto stärker die Wirkung. Bei weiblichen Untoten funktioniert dieser Trick aber nicht!

Neben der Hauptkampagne wird es auch einen Online-Multiplayer geben. In zehn Missionen kann sich ein Team aus fünf Spielern zusammentun und die Zombie-Horden metzeln. Der Schwierigkeitsgrad zieht beim Online-Modus an. Man sollte sich deshalb starke Waffen aus der Kampagne mitnehmen, um den lebenden Toten Herr zu werden. Wenn doch mal ein Spieler das zeitliche segnet, kann er mit einen sogenannten „AED“ wiederbelebt werden.

Folgende Inhalte könnten für manche Leser vielleicht zu viele Informationen zur Story von SG/ZH beinhalten. Wer also auch kleinere Spoiler vermeiden will, sollte nicht mehr weiterlesen: Die Mädchen entdecken im Verlauf des Spiels eine mysteriöse Einrichtung unterhalb ihrer eigenen Schule. Den Weg dahin fanden sie dank diverser Notizen, die von besiegten Untoten fallen gelassen wurden.

Der Ort erinnert stark an eine Forschungseinrichtung und die Gruppe findet dort auch seltsame, aktive Maschinen. Es drängt sich die Frage auf, ob die Einrichtung etwas mit Ren zu tun hat. Er ist derjenige, der hinter der ganzen Zombie-Katastrophe steckt und die wandelnden Toten kontrolliert. Was führt er im Schilde?

Ren erschafft aber nicht nur „normale“ Zombies. Er schickt auch Untote Kopien der Mädchen in den Kampf. Die sind nicht nur stärker als die Schülerinnen, sie scheinen auch auf dem gleichen Intelligenz-Level zu sein, wie ihre lebendigen Vorbilder. Die Klone streben danach, den Platz ihres Originals einzunehmen und greifen sie deshalb immer wieder an.

via Gematsu