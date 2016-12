PSX 2016: New Danganronpa V3 erscheint im Westen

Während in diesem Jahr die Geschichte von Makoto und seinen Freunden in Form eines Anime zu Ende ging, beginnt kommendes Jahr ein weiteres Tötungsspiel. Der neue Titel trägt den Namen New Danganronpa V3: Minna no Koroshiai Shin Gakki und erscheint am 12. Januar für PlayStation 4 und Vita in Japan. Auf der diesjährigen PlayStation Experience kündigte Sony den Titel für einen Release im Westen im kommenden Jahr an.

Während der Präsentation zeigte Sony einen neuen kurzen Trailer, nannte allerdings kein genaues Erscheinungsdatum. Bei uns erscheint das Spiel unter dem Namen Danganronpa V3: Killing Harmony. Der amerikanische Online Store von NIS America listet zudem eine limitierte Edition für beide Konsolen.

Diese besteht aus folgenden Sachen:

Danganronpa V3: Killing Harmony for PlayStation 4 oder Vita

Limited Edition Deluxe Soundtrack

Original Danganronpa V3 Soundtrack

Hardcover Art Book

Ultimate Hat

Ultimate Backpack

Ultimate Headphones

Collector’s Box

via Siliconera