Neuer Trailer zu Poochy & Yoshi’s Woolly World

Nach der Ankündigung von Poochy & Yoshi’s Woolly World war es ruhig um das Spiel geworden. Eine gewohnte Vorgehensweise von Nintendo. Doch nun naht der Release und die Promotion beginnt. Ein neuer Trailer zeigt euch das Spiel in aller Ausführlichkeit, dazu gibt es eine Pressemeldung, die das Spiel nicht weniger ausführlich vorstellt!

Es gibt neue Details zu den Leveln und diversen Spielmodi, ebenso wie zu den 30 Trickfilmen. Auch die Funktionen des neuen amiibo Schnuffel werden vorgestellt. Ihn wird man nach einem Update auch mit der Version für Nintendo Wii U verwenden können. Bei Amazon könnt ihr euch ein Bundle aus Spiel und Schnuffel sichern.

Jump & Run-Abenteuer mit neuen Level und Spielmodi sowie 30 Trickfilmen startet im Februar gleichzeitig mit Schnuffel amiibo

Wolle, Witz und Wohlbehagen werden alle Freunde mobiler Videospiele ab dem 3. Februar 2017 umgarnen. Denn an diesem Tag erscheint auf den Konsolen der Nintendo 2DS & 3DS-Familie das neue 2D-Jump & Run Poochy & Yoshi’s Woolly World, dessen Spielwelten aus virtueller Wolle sind. Am gleichen Tag kommt das separat erhältliche, aus echter Wolle gestrickte Schnuffel amiibo heraus. Es erschließt den Spielern exklusive Wettläufe gegen die Uhr und ein schickes, neues Schnuffel-Design. Auch die neuesten amiibo der Animal Crossing Collection und der Splatoon Collection steuern neue Strickmuster bei, die Yoshi einen völlig neuen Look verleihen. Obendrein dürfen sich die Spieler jeden Tag auf neue Späße freuen, die Schnuffel und Yoshi in nicht weniger als 30 kurzen, herzerwärmenden Trickfilmen zeigen. Erste Einblicke in die bezaubernde Woll-Welt gewährt ein Video auf dem offiziellen Nintendo YouTube-Kanal.

Die Story von Poochy & Yoshi’s Woolly World: Der tückische Hexenmeister Kamek hat fast alle Yoshis, die das idyllische Woll-Atoll bevölkern, in Garnknäuel verwandelt und entführt. Keine Frage, dass alle übrigen Yoshis beschließen, den Finsterling zu jagen und ihre Kameraden zu befreien. Und so beginnt ein neues, großes Yoshi-Abenteuer! In den sechs völlig unterschiedlich gestrickten Welten dieses ausgelassenen 2D-Jump & Runs muss Yoshi springen, hüpfen, rennen, stampfen und flattern was das Zeug hält – oder seine Gegner in bewährter Manier gleich ganz verschlingen.

Mehr Spielspaß dank Schnuffel amiibo

Bei all dem kann Yoshi jetzt sein treuer Hundefreund Schnuffel zur Seite stehen. Denn während des Spiels haben die Nintendo-Fans jederzeit die Möglichkeit, den NFC-Bereich ihrer Konsole mit dem neuen Schnuffel amiibo zu berühren. Der knuffige Vierbeiner springt dann sofort herbei, um Yoshi sein hilfreiches Pfötchen zu leihen. Die Besitzer eines New Nintendo 3DS oder New Nintendo 3DS XL können das Schnuffel amiibo direkt einscannen. Spieler mit einem Nintendo 2DS, Nintendo 3DS oder Nintendo 3DS XL können dazu das separat erhältliche Nintendo 3DS-NFC-Lese-/Schreibgerät nutzen.

Wer das amiibo im Modus Schnuffel-Spurt ins Spiel bringt, öffnet sich damit den Zugang zu einer Reihe exklusiver, rasanter Missionen im Zeit-Attacke-Modus. In ihnen muss Schnuffel spannende Wettrennen gegen die Uhr bestehen. Besteht er alle Missionen erfolgreich, gibt’s zur Belohnung ein ganz besonderes Schnuffel-Design. Das gestrickte Schnuffel amiibo kommt sowohl einzeln als auch in einem Bundle zusammen mit dem Spiel in den Handel.

Obendrein machen sich die neuesten amiibo der Animal Crossing-, der Splatoon- und weiterer Serien in Poochy & Yoshi’s Woolly World nützlich. So bringen sie beispielsweise spezielle Yoshis ins Spiel, deren Design nach dem Vorbild der jeweiligen Figur gestrickt ist. So kann Yoshi das Woll-Atoll jetzt auch im Look beliebter Animal Crossing- oder Splatoon-Helden erkunden, wie zum Beispiel Tom Nook, Melinda, Aioli oder Limone.

Übrigens können auch die Wii U-Fans bald auf Schnuffels Hilfe bauen. Ab 3. Februar stellt Nintendo ein kostenloses Update bereit, das den TV-Konsolentitel Yoshi’s Woolly World ebenfalls amiibo-kompatibel macht.

Auf sie mit Gebell! – Schnuffelchen und Trickfilm-Späße

Passend zu Schnuffel gibt’s zudem die Schnuffelchen. Spieler, die ihre liebe Not mit Kamek und seinen Kreaturen haben, können jederzeit in den Modus Entspannt wechseln und dort – ganz ohne amiibo – die Hilfe dieser süßen, virtuellen Welpen in Anspruch nehmen. Sie erschnüffeln Geheimnisse, helfen beim Juwelen-Sammeln, rücken Gegnern auf die Pelle und können sich sogar verdoppeln und sich in Wollknäuel verwandeln. Die Knäuel wiederum kann Yoshi auf seine Gegner werfen oder mit ihnen an sonst unerreichbare Gegenstände herankommen.

Alle Nintendo-Freunde, die von Yoshis und Schnuffels Späßen gar nicht genug kriegen können, dürfen sich obendrein auf 30 urkomische Trickfilme freuen. Im spielinternen Yoshi-Kino erleben sie, was die beiden Freunde für einen herzerfrischenden Unsinn anstellen, wenn sie gerade kein Abenteuer bestehen müssen. Das japanische Animations-Studio Dwarf hat die kurzen Stop-Motion-Filme speziell für Poochy & Yoshi’s Woolly World geschaffen. Wenn die Spieler am Ende jedes Films eine Frage richtig beantworten, können sie zusätzliche Bonus-Juwelen gewinnen. Täglich wird ein neues Video freigeschaltet, so dass für einen ganzen Monat voll ausgelassener Filmspäße gesorgt ist.