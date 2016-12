Neuer Teaser-Trailer zum SRPG Children of Zodiarcs

By

Cardboard Utopia hat einen neuen Trailer zum Taktik-RPG Children of Zodiarcs veröffentlicht. Das Spiel soll Anfang des kommenden Jahres für PlayStation 4, Mac und PCs erscheinen und wurde bereits bei Kickstarter finanziert. Zudem wird das Spiel von Square Enix Collective unterstützt, eine Art Sprungbrett für Indie-Entwickler.

Für die Entwicklung wurden 50.000 CAD benötigt, eingespielt wurden mehr als 259.000 CAD. So wurden etliche Stretch Goals erreicht, darunter auch eine deutschsprachige Lokalisierung. Children of Zodiarcs ist ein klassisches Taktik-RPG für Einzelspieler. Geboten werden soll ein Gameplay, das sich am Who-is-Who des Genres orientiert: Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre und Shining Force.

Mehr erfahrt ihr auch auf der Kickstarter-Website.