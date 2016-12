Neue Details zu Accel World VS Sword Art Online

Wie Bandai Namco verkündete, wird der Titel Accel World VS Sword Art Online: Millennium Twilight in Japan am 16. März 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Für die PlayStation-4-Version ist ein Kaufpreis in der Höhe von 7.600 Yen (circa 63 Euro) angegeben, für die Handheld-Fassung zahlt man 6.800 Yen (circa 56 Euro). Dazu wird eine limitierte Dengeki-Edition für beide Systeme angeboten, die zum Videospiel die folgenden Extras enthält:

eine Box, die von abec-sensei & Hima-sensei illustriert ist

einen Soundtrack

eine Blu-ray

eine besondere Hülle für die CD und Blu-ray

die Broschüre „Dengeki Nerve Gear VS“

ein kleines Poster

Download-Codes

In diesem Spiel greift die Welt „Brain Burst“ (aus Accel World) in die Welt von „ALfheim Online“ (aus Sword Art Online) über. Es entsteht eine Mischung aus Konflikten und Teamwork, während ihr immer tiefer in die Geheimnisse dieser beiden Welten reingezogen werdet.

Die Schlachten setzen sich aus dem Kampfsystem „Ground-Sky Active Change Battle“ zusammen. Gleichzeitig können sich drei Mitglieder in der Gruppe befinden, die in Echtzeit gewechselt werden können. Man schätzt, dass die Spielzeit der Hauptgeschichte 30 Stunden beträgt. Bekannte Aktionen aus Lost Song wurden weiterentwickelt und die Modelle für die Figuren wurden erheblich verbessert. Über 30 Figuren aus den beiden Serien gehören zu den spielbaren Charaktere. Für das Szenario ist Reki Kawahara verantwortlich.

