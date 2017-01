Launch-Trailer zu Summer Lesson: Second Feel

By

Ein erstes Add-On zu Summer Lesson ist seit heute im japanischen PlayStation Store erhältlich. Das Paket kostet 1.490 Yen. Was enthalten ist, stellt euch ein neuer Launch-Trailer vor. Die Erweiterung trägt den Titel Summer Lesson: Hikari Miyamoto Second Feel und fügt dem Spiel einige neue Situationen bei.

So werdet ihr eine Situation erleben, in der ihr euch gegenseitig mit Kuchen füttert. Außerdem könnt ihr Hikari eine Medizin verabreichen, nachdem sie von einem Insekt gestochen wurde. Zudem gibt es einige neue Kostüme. Summer Lesson ist das bisher meistverkaufte VR-Spiel in Japan.