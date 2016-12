Gravity Rush 2: Neues Video stellt Online-Features vor

By

Im neuesten „Gravity-Tsu“-Livestream zu Gravity Rush 2 wurde neues Gameplay-Material gezeigt und dabei die Online-Features des Spiels näher vorgestellt. Ihr könnt Fotos bewerten und eure Fotos von anderen Spielern bewerten lassen, um „Dusty Token“ zu erhalten. Diese könnt ihr aber auch auf anderen Wegen erhalten. Sie dienen dazu, Belohnungen freizuschalten.

Eines der Online-Features heißt zudem „Treasure Hunting“. Auf der Karte sind Schätze versteckt, zu denen ihr Hinweise von anderen Spielern erhalten könnt und auf deren Suche ihr euch dann begeben könnt. Mit dem „Challenge Missions“-Feature könnt ihr euch mit den Ghost-Daten anderer Spieler vergleichen. Ihr könnt auch andere Spieler einladen, sich mit euren Runs zu vergleichen.

In dem Modus „Mines“ hängt die Anzahl von Gegnern und von Mineralien auf der Karte davon ab, wie viele Spieler teilnehmen. Es gibt wertvolle Belohungen für Kat. Stirbt man, bleibt die Hälfte der Ausrüstung zurück. Andere Spieler können diese dann einsammeln und behalten.

Nach einer Verschiebung erscheint Gravity Rush 2 am 18. Januar 2017 in Europa für PlayStation 4. Als Entschädigung hat man sich entschieden, einen ursprünglich kostenpflichten DLC kostenlos zu veröffentlichen. Eine zusätzliche Geschichte, die ebenfalls in der Welt von Gravity Rush 2 spielt, werden Fans kostenlos erleben dürfen.

via Gematsu