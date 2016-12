Gravity Rush 2: Kurzfilm erscheint im Westen

Eine spielbare Demo zu Gravity Rush 2 ist ab sofort weltweit, auch im europäischen PlayStation Store, kostenlos erhältlich. Die Demo bietet zwei Abschnitte. Einer richtet sich an Neulinge der Serie, ein anderer an Veteranen.

Zudem gab Sony bekannt, dass Gravity Rush The Animation: Overture auch im Westen erscheinen wird. Das Anime-Kurzfilm widmet sich dem Übergang von Gravity Rush zum Sequel und wurde von Studio Khara erstellt. Im Westen will Sony den Film bei YouTube zur Verfügung stellen. Am 26. Dezember soll das Video auf den offiziellen PlayStation-Kanälen erscheinen.

Nach einer Verschiebung erscheint Gravity Rush 2 am 18. Januar 2017 in Europa für PlayStation 4. Als Entschädigung hat man sich entschieden, einen ursprünglich kostenpflichten DLC kostenlos zu veröffentlichen. Eine zusätzliche Geschichte, die ebenfalls in der Welt von Gravity Rush 2 spielt, werden Fans kostenlos erleben dürfen.

via Gematsu