Die ersten Verkaufszahlen zu Final Fantasy XV

Square Enix hat heute bekannt gegeben, dass Final Fantasy XV insgesamt fünf Millionen mal ausgeliefert und digital verkauft wurde. Die Zahl ist ein wenig irreführend, denn Square Enix wirft in die „5 Millionen“ sowohl die physische Auslieferungsmenge als auch die digitalen Durchverkäufe. Die Zahl dient also nur als Richtwert. Die konkrete Durchverkaufszahl dürfte ein wenig kleiner sein.

Trotzdem zieht Square Enix das Fazit, dass Final Fantasy XV der bisher am schnellsten verkaufte Final-Fantasy-Titel der langen Seriengeschichte ist. In Japan wurden zudem die meisten Digitalverkäufe der Seriengeschichte erzielt. So oder so, man scheint bislang zufrieden zu sein.

via Gematsu, Siliconera