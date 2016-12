Final Fantasy XV: Konkrete Verkaufszahlen aus Japan

Inzwischen liegen konkrete Verkaufszahlen zu Final Fantasy XV aus Japan vor. Dort hat sich Final Fantasy XV in seiner ersten Verkaufswoche exakt 690.471 mal für PlayStation 4 und 3.791 für Xbox One verkauft. Etwa 694.000 verkaufte Einheiten stehen also zu Buche, dazu kommen die Digitalverkäufe, die in Japan ein Serien-Rekordhoch erreicht haben, deren genaue Höhe aber nicht bekannt ist.

Was bedeutet diese Zahl nun? Das ist schwer zu sagen. Nimmt man die nackten Zahlen, kann man wohl sagen, dass der neueste Teil der Serie in Japan bislang ein Flop ist. Final Fantasy XIII, der letzte vergleichbare Teil der Serie, ging in Japan in der ersten Verkaufswoche 1,5 Millionen mal über die Ladentheken. Alle Hauptspiele davor erreichten mit Leichtigkeit 2 Millionen verkaufte Einheiten, Final Fantasy VII und VIII kamen gar auf deutlich über 3 Millionen verkaufte Einheiten innerhalb der ersten Verkaufswoche.

Nun sind die Zahlen natürlich nicht vergleichbar. Das Konsolengeschäft schwächelt in Japan, allen Spielen muss eine unterschiedliche Hardwarebasis zugrunde gelegt werden und die Serie hatte in Sachen Popularität jeweils andere Voraussetzungen. Aber das sind die Zahlen – für Japan wohlgemerkt. Weltweit gesehen kann Final Fantasy XV natürlich trotzdem zu einem großen Erfolg für Square Enix werden.

via NeoGAF