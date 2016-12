Fate/Extella: Fünftes Video zeigt DLC-Kostüme

By

Marvelous hat ein neues Video zu Fate/Extella: The Umbral Star veröffentlicht, welches uns verschiedene Kostüme präsentiert, die ab sofort in Japan als DLCs für das Action-Rollenspiel erhältlich sind. Zu der fünften Welle an Kleidung für die Servants gehören:

Kostüm für Artoria Pendragon: „Stay Night Model“

Kostüm für Nameless: „Stay Night Model“

Kostüm für Gilgamesh: „Stay Night Model“

Jedes Outfit kostet 300 Yen. Entscheidet man sich für das gesamte Set, zahlt man 720 Yen für den Download. In Europa erscheint der Titel am 20. Januar für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu