NIS America hat zum neuen Spiel von Harvest-Moon-Macher Yasuhiro Wada, Birthdays the Beginning, einen neuen Trailer veröffentlicht. Das Spiel wird für PlayStation 4 und PCs am 10. März in Europa erhältlich sein. Im Spiel können Spieler ihre eigene Welt erstellen, inklusive Ökosystemen. Dabei kann man Landschaften formen und die Evolution von Lebensformen beeinflussen. So können schließlich auch Menschen gemeinsam mit Dinosauriern leben.

via Dualshockers