Eine Feiertagsnachricht von Tetsuya Nomura

Square Enix hat ein Video veröffentlicht, in dem ihr eine Person seht, die man nicht so oft in der Öffentlichkeit antrifft. Die Rede ist von Tetsuya Nomura, Director und Creator der Kingdom-Hearts-Serie. In dem kurzes Video bedankt er sich bei den Fans für die lange Unterstützung und kommt dann auf die wichtigen Veröffentlichungen des kommenden Jahres zu sprechen – ist dies doch der 15. Geburtstag der Serie.

Er nennt Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue und Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX. Es soll aber auch eine „neue Entwicklung“ bei Kingdom Hearts Unchained χ geben. Zudem wird man ihn ab und zu bei den Kingdom-Hearts-Orchestra-World-Tour-Konzerten sehen. Er erwähnt auch, dass es großartig wäre, das kommende große Jahr zusammen zu feiern.

via Dual Shockers