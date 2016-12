Das Intro zu New Game! The Challenge Stage

5pb. hat das Eröffnungsvideo zum kommenden Videospiel New Game! The Challenge Stage veröffentlicht. In Japan erscheint der Titel am 26. Januar 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

Das Videospiel basiert auf den beliebten Anime. Die Hauptfigur ist Aoba Suzukaze, die mit der Aufgabe betraut wird, einen zusätzlichen Inhalt in Form von Downloads für ein Rollenspiel-Epos erschaffen soll, der in großer Eile beschlossen wurde.

Im Training lernt sie erfahrene Berufskollegen kennen, die sie mit ihrem Wissen unterstützen und ihr neue Fähigkeiten beibringen. Die Parameter für das Training verändern sich in Abhängigkeit, mit welchem Kollegen Aoba gemeinsam lernt.

Die Geschichte wird in Form von Gesprächen präsentiert. Entweder unterhält sich die Heldin mit ihren Kollegen oder Freunden. Je nachdem, wie die gewählten Antworten ausfallen, verändert sich die Beziehung zwischen den Charakteren. In der zweiten Hälfte des Spiels erlebt man die individuellen Episoden mit Aobas Kollegen, mit denen sie sich zu Beginn angefreundet hat. Durch die gefestigten Freundschaften werden verschiedene Routen freigeschaltet.

